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У Повітряних силах розповіли, де найчастіше використовують гібридні системи ППО

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Гідридні системи протиповітряної оборони не є далекобійними. Тому вони використовуються для прикриття інфраструктури та військових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що практика поєднання радянського та західного озброєння вже раніше використовувалася в Україні, зокрема, у авіації. Йдеться про використання ракет західного виробництва та радянських літаків, які має Україна.

"Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше - чому б ні", - сказав речник.

Ігнат додав, що в Україні також модернізують ПЗРК для мобільних вогневих груп. За його словами, йдеться про оснащення переносних зенітних комплексів тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття.

Що відомо про гібридні системи ППО

У жовтні 2023 року The New York Times повідомив, що Україна та США спільно створили гібридні системи протиповітряної оборони. Програма отримала назву FrankenSAM.

Відомо, що Україна модернізує радянські системи "Бук", використовуючи зенітні ракети калібру НАТО та новітні радари.

У грудні у США пройшла спільна американсько-українська конференція. У Пентагоні повідомили, що надали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО у рамках програми FrankenSAM.

Нещодавно міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що гібридна система ППО знищила "Шахед", це було перше успішне застосування систем.

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