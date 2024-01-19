В Воздушных силах рассказали, где чаще всего используют гибридные системы ПВО

Он отметил, что практика соединения советского и западного вооружения уже раньше использовалась в Украине, в частности, в авиации. Речь идет об использовании ракет западного производства и советских самолетов, которые есть у Украины.

"Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не столь дальнобойны. Могут работать где-то до 15 километров. Поэтому рассчитывать на то, что мы можем сбивать на дальних расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты инфраструктуры, военные объекты или что-то другое - почему бы нет", - сказал спикер.

Игнат добавил, что в Украине также модернизируется ПЗРК для мобильных огневых групп. По его словам, речь идет об оснащении переносных зенитных комплексов тепловизионным оборудованием, чтобы увеличить показатель сбивания.

Что известно о гибридных системах ПВО

В октябре 2023 The New York Times сообщил, что Украина и США совместно создали гибридные системы противовоздушной обороны. Программа получила название FrankenSAM.

Известно, что Украина модернизирует советские системы "Бук", используя зенитные ракеты калибра НАТО и новейшие радары.

В декабре в США прошла совместная американо-украинская конференция. В Пентагоне сообщили, что предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM.

Недавно министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил, что гибридная система ПВО уничтожила "Шахед", это было первое успешное применение систем.