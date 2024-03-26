В Воздушных силах рассказали, почему россияне уменьшили интервалы между атаками на Украину

Российские захватчики уменьшили интервалы между атаками на Украину поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Обстрелы происходят постоянно. Враг в последнее время акцентировал свое внимание и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Это связано с различными факторами, факторами", - заявил он.

По его словам, россияне постоянно меняют тактику.

"В том числе враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО", - отметил Евлаш.

Он добавил, что враг продолжит атаковать Украину и в дальнейшем.

"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огневое поражение", - заявил Евлаш.

Обстрел Одессы

Днем понедельника, 25 марта, РФ в очередной раз нанесла ракетный удар по городу Одесса. Сначала было известно о трех пострадавших женщинах, затем количество пострадавших возросло до 4. Также сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что враг, атакуя Одессу использовал тактику двойного удара.

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет упали в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Сначала было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Сейчас известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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