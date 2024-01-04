У Повітряних силах пояснили тактику РФ при атаках по Україні з різною кількістю БПЛА

"Ворог в принципі безпілотники типу "Шахед" запускає щоночі. В принципі для того, щоб тримати в напрузі країну, щоб лунала повітряна тривога, ну і відповідно якісь інші завдання, які виконують БПЛА. Це ж не просто так, що вони його пустили й все. Кожний БПЛА йде до своєї цілі, яку хоче уразити, яку йому задали задачу. Таким чином вони працюють доволі такий тривалий час", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що терор проти українського народу триває та навів наступні приклади.

"Шахеди" (запускають - ред.) по три, по п'ять, по десять. Ну і відповідно наприкінці року вони до сотні близилися, 87 БПЛА було збито. Так само крилатих ракет. Теж до 100 доходила кількість. Загалом рекордною по засобах повітряного нападу була ніч на 29 грудня", - додав представник Повітряних сил.

Обстріл України 29 грудня

Росія перед Новим роком масовано атакувала Україну. У чотирьох великих містах України в результаті атаки горіли вдома. Тільки, наприклад, у Харкові нарахували 22 вибухи. Також багато постраждалих було і у Києві. За даними на ранок, 4 січня, через обстріл Києва 29 грудня загинули вже 32 особи, ще 30 поранено.

Крім того, вночі 29 грудня окупанти вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучення в об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Загалом РФ випустила 22 "шахеди", 18 з яких були збиті.