В Воздушных силах объяснили тактику РФ при атаках по Украине с разным количеством БПЛА

"Враг в принципе беспилотники типа "Шахед" запускает каждую ночь. В принципе для того, чтобы держать в напряжении страну, чтобы раздавалась воздушная тревога, ну и соответственно какие-то другие задачи, которые выполняют БПЛА. Это ведь не просто так, что они его пустили и все. Каждый БПЛА идет к своей цели, которую хочет поразить, какую ему задали задачу. Таким образом, они работают достаточно длительное время", - пояснил он.

Игнат отметил, что террор против украинского народа продолжается и привел следующие примеры.

"Шахеды" (запускают - ред.) по три, по пять, по десять. Ну и соответственно в конце года они к сотне близились, 87 БПЛА были сбиты. Так же крылатых ракет. Тоже до 100 доходило количество. В целом, рекордной по средствам воздушного нападения была ночь на 29 декабря", - добавил представитель Воздушных сил.

Обстрел Украины 29 декабря

Россия перед Новым годом массированно атаковала Украину. В четырех крупных городах Украины в результате атаки горели дома. Только, к примеру в Харькове насчитали 22 взрыва. Также много пострадавших было и в Киеве. По данным на утро, 4 января, из-за обстрела Киева 29 декабря погибли уже 32 человека, еще 30 были ранены.

Кроме того, ночью 29 декабря оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадания в объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В общей сложности РФ выпустила 22 "шахеда", 18 из которых были сбиты.