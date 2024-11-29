У Повітряних силах пояснили, що означає термін "локаційна втрата дрона"

"Дуже багато зараз локаційно-втрачених дронів. І всі запитують, а що таке це таке. Насправді це може бути що завгодно - від поганої якості та виробництва безпілотника, який може впасти, бо він не якісний", - каже Євлаш.

Також дрон може бути локаційно-втрачений, якщо потрапив під дію РЕБ. Чи у безпілотника закінчилось паливо.

"Вони падають досить часто в якісь водойми, поля. Ми постійно попереджаємо про те, що не потрібно самостійно намагатись їх ліквідувати. Якщо знайшли - повідомляйте у профільні служби", - розповів Євлаш.

Він зауважив, що наразі "Шахеди" мають різну бойову частину.

"Звичайно, якщо їх по 120-140 летить, то наше ППО намагається ліквідувати їх основну частину, але все ж таки якась частина губиться. Просто - була точка на радарі і зникла", - зауважив він.

Обстріли України

З початку осені Російська Федерація значно посилила дронову атаку по території України. Зокрема, у жовтні РФ застосувала проти України 2023 безпілотних літальних апарати типу Shahed й дронів невстановленого типу. Наразі стало рекордною кількістю за поточний рік. Загалом у серпні, вересні та жовтні 2024 року РФ випустила по Україні 4300 ударних безпілотників.