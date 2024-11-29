В Воздушных силах объяснили, что означает термин "локационная потеря дрона"

"Очень много сейчас локационно-потерянных дронов. И все спрашивают, а что такое это такое. На самом деле это может быть что угодно - от плохого качества и производства беспилотника, который может упасть, потому что он не качественный", - говорит Евлаш.

Также дрон может быть локационно-утрачен, если попал под действие РЭБ. Или у беспилотника закончилось топливо.

"Они падают довольно часто в какие-то водоемы, поля. Мы постоянно предупреждаем о том, что не нужно самостоятельно пытаться их ликвидировать. Если нашли – сообщайте в профильные службы", – рассказал Евлаш.

Он отметил, что сейчас "Шахеды" имеют разную боевую часть.

"Конечно, если их по 120-140 летит, то наше ПВО пытается ликвидировать их основную часть, но все же какая-то часть теряется. Просто – была точка на радаре и исчезла", – заметил он.

Обстрелы Украины

С начала осени Российская Федерация значительно усилила дроновую атаку по территории Украины. В частности, в октябре РФ применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дронов неустановленного типа. Теперь стало рекордным количеством за текущий год. В августе, сентябре и октябре 2024 года РФ выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников.