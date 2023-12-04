Як і навіщо росіяни пускають "фальш-цілі" по Україні: пояснення Ігната

Росіяни використовують "фальш-цілі" у війні проти України, щоб ввести наші Сили оборони в оману. Вони можуть бути як реальними, так і імітованими завдяки ворожим технологіям.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Відповідаючи на запитання, з якою метою росіяни випускають "фальш-цілі, Ігнат зазначив", що дані дії ворога очевидно є введенням в оману.

"Інколи цією ціллю може виявитись робота реактивних систем залпового вогню. Вони теж дають "засічку" на радарах, тобто радіолокаційна станція може захопити сигнал роботи "Смерча", "Граду", "Урагану" тощо, і тоді здається, що це летить ракета", - зауважує Ігнат.

Він зазначив, що засоби РЕБ противника також можуть видавати радіомагнітний імпульс, який українські радіолокаційні станції відповідно будуть сприймати за ціль.

"Вона на деякий час може з'явитись на моніторах, де зображена повітряна обстановка, а потім пропасти. Ми ж відразу не знаємо - чи це робота РЕБ, чи ні, але ми маємо дуже швидко сповістити людей, що є ракетна загроза", - пояснив речник повітряних сил ЗСУ.

Ігнат уточнив, що зрештою ціль може припинити існування, навіть якщо це реальна ракета, (наприклад, Х-59) але вона може просто впасти в полі, не долетівши до цілі.