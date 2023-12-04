Как и зачем россияне пускают "фальш-цели" по Украине: объяснение Игната

Россияне используют "фальш-цели" в войне против Украины, чтобы ввести наши Силы обороны в заблуждение. Они могут быть как реальными, так и имитированными благодаря вражеским технологиям.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На вопрос, с какой целью россияне выпускают "фальш-цели", Игнат отметил, что данные действия врага очевидно являются введением в заблуждение.

"Иногда этой целью может оказаться работа реактивных систем залпового огня. Они тоже дают "засечку" на радарах, то есть радиолокационная станция может захватить сигнал работы "Смерча", "Града", "Урагана" и т.д. и тогда кажется, что это летит ракета" , - пояснил Игнат.

Он отметил, что средства РЭБ противника также могут выдавать радиомагнитный импульс, который украинские радиолокационные станции соответственно будут воспринимать за цель.

"Она на некоторое время может появиться на мониторах, где изображена воздушная обстановка, а затем пропасть. Мы же сразу не знаем - это работа РЭБ или нет, но мы должны очень быстро известить людей, что есть ракетная угроза", - объяснил спикер воздушных сил ВСУ.

Игнат уточнил, что в конечном счете цель может прекратить существование, даже если это реальная ракета (например, Х-59), но она может просто упасть в поле, не долетев до цели.