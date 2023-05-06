UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Повітряних силах пояснили, чому відразу не розповіли про збиття "Кинджалу"

Фото: в Повітряних силах пояснили, чому відразу не розповіли про збиття "Кинджалу" (howstuffworks.com)
Автор: Сергій Пишкін

Військове керівництво 4 травня прийняло рішення одразу не розголошувати інформацію про збиття ракети "Кинджал" над Києвом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК "Patriot" знищено аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території Росії", - пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що військове керівництво прийняло рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" одразу.

"Причини цілком зрозумілі. На все свій час!", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно видання Defence Express повідомило, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Зокрема у КМВА також відзначили, що тієї ночі сили ППО знищили "Шахеди" та ракету, ймовірно, балістичного типу, яку запустили росіяни.

Втім в Повітряних силах спочатку заперечили інформацію.

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вже сьогодні, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗС генерал-лейтенант Микола Олещук все ж підтвердив збиття "Кинджал".

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - заявив Олещук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяВоздушные силы Украины