В Повітряних силах пояснили, чому відразу не розповіли про збиття "Кинджалу"

Військове керівництво 4 травня прийняло рішення одразу не розголошувати інформацію про збиття ракети "Кинджал" над Києвом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Причини цілком зрозумілі. На все свій час!", - додає пресслужба.

Зазначається, що військове керівництво прийняло рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" одразу.

"Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК "Patriot" знищено аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території Росії", - пишуть Повітряні сили.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно видання Defence Express повідомило, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Зокрема у КМВА також відзначили, що тієї ночі сили ППО знищили "Шахеди" та ракету, ймовірно, балістичного типу, яку запустили росіяни.

Втім в Повітряних силах спочатку заперечили інформацію.

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вже сьогодні, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗС генерал-лейтенант Микола Олещук все ж підтвердив збиття "Кинджал".

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - заявив Олещук.

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