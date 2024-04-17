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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Повітряних силах пояснили, чому російські ракети долетіли до Чернігова

Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація під час обстрілів України застосовує звичну тактику тероризування мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, противник продовжує використовувати географічне розташування міст та продовжує бити по прифронтовим територіям, таким як Харків та Чернігів.

"До кордону з РФ залишаються лише десятки кілометрів, тому часу на ефективне реагування залишається небагато, бо ворог маскує свої напади, проводяться цілі операції, щоб завдати таких ударів. Перш за все - причиною цього стала недостача систем ППО, які могли б ефективно завдати удару по цим повітряним цілям, збити ці ракети", - сказав Євлаш.

Він зауважив, що українські військові намагаються протидіяти російським атакам, виходячи з наявних сил та засобів, які є в розпорядженні Повітряних сил, але у ворога багато ракет, якими він продовжує атакувати міста України.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала ракетного удару по місту Чернігів. В результаті цього постраждали десятки людей, також відомо про щонайменше 17 загиблих.

ППО для України

Через посилені удари Росії по інфраструктурі України загострилася потреба протиповітряній обороні. Першою допомогти з пошуком ППО для України обіцяла Німеччина.

Зокрема німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Було прийнято рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту неба України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

Наразі Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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