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У Повітряних силах пояснили часті польоти МіГ-31 у Білорусі

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 19:21
У Повітряних силах пояснили часті польоти МіГ-31 у Білорусі Фото: представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Часті польоти російських МіГ-31 у Білорусі є психологічним фактором впливу на країни Європи.

Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це ще і психологічний фактор впливу на країни Європи. Тому що в ток-шоу скабєєвих і соловйових не припиняється істерія погроз ядерними ударами, вони це заявляють, вже називаючи європейські столиці напряму. Думаю, що у країнах Європи і НАТО є певна реакція на те, що ці літаки літають не так вже й далеко від їхніх кордонів", - заявив він.

При цьому він наголосив, що нетривалість повітряних тривог Україною свідчить про навчальні польоти. Проте представник Повітряних сил заявив, що нехтувати сигналами тривоги не можна.

"Тривоги були масштабними в плані географії, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракети «Кинджал». Те, що вони були нетривалими, свідчить про те, що це були тренувальні польоти для того, щоб хтось відновлював навички, якісь інші завдання", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні тричі оголошувалась масштабна повітряна тривога, оскільки в Білорусі зафіксували активність російської авіації.

Як відомо, у Білорусі продовжуються спільні з РФ льотні навчання. Раніше у ЗСУ попереджали, що на тлі таких тренувань кількість тривог може збільшитись.

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