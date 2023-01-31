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В Україні повторна тривога. У Білорусі зафіксована активність авіації РФ

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Вівторок 31 січня 2023 12:37
В Україні повторна тривога. У Білорусі зафіксована активність авіації РФ Фото: у Білорусі вдень 31 січня зафіксовано активність авіації РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На території Білорусі зафіксовано активність російської авіації. У небо злетіли літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, а також винищувач супроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За даними моніторників, о 12:23 з аеродрому Мачуліщі злетів борт ДРЛО А-50У ВКС РФ. До цього, о 12:10, зафіксовано зліт винищувача супроводу.

Варто зазначити, що через чергову активність авіації в Білорусі на території України знову можуть оголосити масштабну повітряну тривогу.

Оновлено 12:52.

На всій території України знову оголосили повітряну тривогу.

В Україні повторна тривога. У Білорусі зафіксована активність авіації РФ

Нагадаємо, сьогодні вранці на всій території України вже лунала повітряна тривога. При цьому ситуація у регіонах була спокійною.

Як відомо, у Білорусі продовжуються спільні з РФ льотні навчання. Раніше у ЗСУ попереджали, що на тлі таких тренувань кількість тривог може збільшитись.

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