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В Воздушных силах объяснили частые полеты МиГ-31 в Беларуси

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Киев, Вторник 31 января 2023 19:21
В Воздушных силах объяснили частые полеты МиГ-31 в Беларуси Фото: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Валерия Полищук

Частые полеты российских МиГ-31 в Беларуси являются психологическим фактором влияния на страны Европы.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это еще и психологический фактор влияния на страны Европы. Потому что в ток-шоу скабеевых и соловьевых не прекращается истерия угроз ядерными ударами, они это заявляют, уже называя европейские столицы напрямую. Думаю, что в странах Европы и НАТО есть определенная реакция на то, что эти самолеты летают не так уж и далеко от их границ", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что непродолжительность воздушных тревог по Украине свидетельствует об учебных полетах. Однако представитель Воздушных сил заявил, что пренебрегать сигналами тревоги нельзя.

"Тревоги были масштабными в плане географии, но не такими долговременными, как мы обычно ожидаем после взлетов МиГ-31К, которые являются носителями ракеты "Кинжал". То, что они были непродолжительными, свидетельствует о том, что это были тренировочные полеты для того, чтобы кто-то восстанавливал навыки, какие-то другие задачи", - заявил он.

Напомним, сегодня в Украине трижды объявлялась масштабная воздушная тревога, поскольку в Беларуси зафиксировали активность российской авиации.

Как известно, в Беларуси продолжаются совместные с РФ летные учения. Ранее в ВСУ предупреждали, что на фоне таких тренировок количество тревог может увеличиться.

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