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У Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО

Фото: у Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 10 жовтня російські війська в черговий раз атакували південь України дронам-камікадзе Shahed. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО в Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Як зазначив Олещук, на відео бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях.

Нічна атака дронів по Україні

В ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 ударних безпілотників.

Однак є влучання в об'єкт логістичної інфраструктури в Одеській області. Постраждалих внаслідок атаки немає.

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Війна Росії проти Україниатака дронівПВОВоздушные силы УкраиныОдесаМиколаївська область