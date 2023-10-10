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В Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО

Фото: в Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 октября российские войска в очередной раз атаковали юг Украины дронам-камикадзе Shahed. В воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Как отметил Олещук, на видео боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 10 октября российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 36 ударных беспилотников.

Однако есть попадание в объект логистической инфраструктуры в Одесской области. Пострадавших в результате атаки нет.

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