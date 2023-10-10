РФ вночі випустила по Україні 36 "Шахедів": є влучання в об'єкт інфраструктури

В ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 ударних безпілотників. Однак є влучання в об'єкт логістичної інфраструктури в Одеській області.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram Повітряних сил ЗСУ, Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Всі подробиці нічної атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зазначається, що російські війська атакували ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Всього зафіксовано пуски 36 "Шахедів".

Силами ППО вдалося знищити 27 дронів-камікадзе у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Миколаївська область

Як повідомив глава ОВА Віталій Кім, у Миколаївській області сили ППО знищили один ударний БПЛА типу Shahed-136/131.

Одеська область

За словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі росіяни протягом трьох годин вчергове атакував область ударними безпілотниками.

Силам ППО вдалося знищити 23 "Шахеди". Однак є влучання по логістичній інфраструктурі.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Нічна атака дронів по Україні

В ніч на 10 жовтня російські війська вкотре атакували південь України. Зокрема в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У місті працювала ППО.

В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування "Шахедів", остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.