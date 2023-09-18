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У Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

Понеділок 18 вересня 2023 05:58
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У Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО Фото: на Хмельниччині пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 18 вересня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

В офіційних джерелах про причини та наслідки вибухів не повідомляється. У Повітряних силах ЗСУ раніше попередили про ракетну загрозу в регіоні.

Зазначимо, що мешканців області до закінчення повітряної тривоги просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У Хмельницькій ОВА повідомили про роботу ППО

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що у регіоні працювала ППО.

"В області були чутні вибухи. Працює ППО. Більш детальна інформація пізніше", - йдеться у повідомленні Тюріна.

Нічна атака по Україні 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки територією України вночі 18 вересня. Спочатку окупанти застосували ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно у центральні та південні області країни.

Пізніше були задіяні крилаті ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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