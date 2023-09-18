У Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО
У Хмельницькій області пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 18 вересня, під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
В офіційних джерелах про причини та наслідки вибухів не повідомляється. У Повітряних силах ЗСУ раніше попередили про ракетну загрозу в регіоні.
Зазначимо, що мешканців області до закінчення повітряної тривоги просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
У Хмельницькій ОВА повідомили про роботу ППО
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що у регіоні працювала ППО.
"В області були чутні вибухи. Працює ППО. Більш детальна інформація пізніше", - йдеться у повідомленні Тюріна.
Нічна атака по Україні 18 вересня
Російські війська завдали комбінованої атаки територією України вночі 18 вересня. Спочатку окупанти застосували ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно у центральні та південні області країни.
Пізніше були задіяні крилаті ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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