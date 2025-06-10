У Повітряних силах показали, як вночі знищували "Шахеди" на Одещині (відео)

Обстріл України 10 червня

Вночі 10 червня 2025 року Росія вкотре здійснила масований ракетно-безпілотний обстріл українських міст, зокрема Києва та Одеси. Ворог застосував сотні дронів-камікадзе та балістичних ракет, спрямованих на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

За даними військових, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО.

Станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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