В Повітряних силах показали, як вночі знищували "шахеди" з ЗРК "Нева" (відео)

"24 із 29! На відео - бойова робота ЗРК С-125", - написав він.

Обстріл України

У четвер, 5 жовтня запустили по Україні безпілотники типу "Шахед" з кількох напрямків та кількома групами. Про фіксацію дронів-камікадзе повідомлялося у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Вночі вибухи лунали в Кропивницькому та Мирнограді Полтавської області.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Загалом РФ випустила по Україні 29 дронів-камікадзе, 24 з яких були збиті, причому 10 – в Миколаївській, 5 - в Одеській та 9 - у Кіровоградській.

Дрони атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. Почалася пожежа.