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В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "шахеды" из ЗРК "Нева" (видео)

Фото: ВСУ уничтожали "шахеды" из ЗРК С-125 "Нева" во время обстрела 5 октября (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки вражеских "шахедов" в ночь на четверг, 5 октября, Воздушные силы Украины использовали, в частности, ПВО "Нева" для того, чтобы их сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"24 из 29! На видео - боевая работа ЗРК С-125", - написал он.

Обстрел Украины 

В четверг, 5 октября запустили по Украине беспилотники типа "Шахед" по нескольким направлениям и несколькими группами. О фиксации дронов-камикадзе сообщалось в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Ночью взрывы звучали в Кропивницком и Мирнограде Полтавской области.

ПВО работала в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.В общей сложности РФ выпустила по Украине 29 дронов-камикадзе, 24 из которых были сбиты, причем 10 - в Николаевской, 5 - в Одесской и  9 - в Кировоградской. 

Дроны атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области. Начался пожар.

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