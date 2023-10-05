ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кіровоградській області гасять пожежу після "прильоту" по об'єкту інфраструктури

Кіровоградська область, Четвер 05 жовтня 2023 09:50
UA EN RU
У Кіровоградській області гасять пожежу після "прильоту" по об'єкту інфраструктури Фото: у Кіроводській області пожежа після "прильоту" по об'єкту інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські дрони в ніч на 5 жовтня влучили в об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там гасять пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

За його словами, у Кіровоградській області цієї ночі збили 9 дронів-камікадзе. Проте є влучання в інфраструктурний об'єкт. Там спалахнула пожежа, яку досі ліквідовують.

"Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена", - додав він.

Райкович уточнив, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни випустили 29 "шахедів", сили протиповітряної оборони збили 24 з них.

Пуски дронів були з окупованого Криму. Безпілотники збивали в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. У регіонах чули вибухи через роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Кропивницька область атака дронів ПВО Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України