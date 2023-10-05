У Кіровоградській області гасять пожежу після "прильоту" по об'єкту інфраструктури

Російські дрони в ніч на 5 жовтня влучили в об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там гасять пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

За його словами, у Кіровоградській області цієї ночі збили 9 дронів-камікадзе. Проте є влучання в інфраструктурний об'єкт. Там спалахнула пожежа, яку досі ліквідовують.

"Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена", - додав він.

Райкович уточнив, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни випустили 29 "шахедів", сили протиповітряної оборони збили 24 з них.

Пуски дронів були з окупованого Криму. Безпілотники збивали в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. У регіонах чули вибухи через роботу ППО.