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У Повітряних силах показали, як вночі знищували "Шахеди" (відео)

Фото: у Повітряних силах показали, як вночі знищували "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники показали, як цієї ночі відбивали російську атаку іранськими дронами "Шахед". Роботу протиповітряної оборони показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Повітряне командування "Схід".

На кадрах показана успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони Повітряних ЗСУ по російських дронах-камікадзе іранського виробництва.

"Шахеди" знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що за даними Повітряного командування "Схід", вночі ворог застосував ударні БПЛА, імовірно Shahed-131/136 з північного напрямку.

В зоні відповідальності під час удару силами і засобами підрозділів ПВК "Схід" було знищено 8 БПЛА противника в Харківській та Полтавській областях.

Нова атака дронів

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну іранськими "Шахедами", а також випустив п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Дрони окупанти запускали з Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області. Загалом було знищено 9 із 10 ударних БПЛА.

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