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В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "Шахеды" (видео)

Фото: в Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники показали, как этой ночью отбивали российскую атаку иранскими дронами "Шахед". Работу противовоздушной обороны показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Воздушное командование "Восток".

На кадрах показана успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных ВСУ по российским дронам-камикадзе иранского производства.

"Шахеды" уничтожают воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток", говорится в описании под видео.

Отметим, что по данным Воздушного командования "Восток" ночью враг применил ударные БПЛА, предположительно Shahed-131/136 с северного направления.

В частости, в зоне ответственности командования было уничтожено 8 БПЛА противника в Харьковской и Полтавской областях.

Новая атака дронов

Напомним, что этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Украину иранскими "Шахедами", а также выпустили пять других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.

Дроны оккупанты запускали из Брянской области РФ через Сумскую и Черниговскую области. В общей сложности было уничтожено 9 из 10 ударных БПЛА.

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