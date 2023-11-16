В Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі "шахеди"

"На відео - знищення "шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід", - написав він.

Обстріли України

У ніч проти 16 листопада російські терористи атакували Україну 18 ударними БпЛА типу Shahed. ППО збила 16 дронів-камікадзе. Крім того, вдалося збити і ракету Х-59. Зазначимо, цієї ночі в Харківській області прогриміли вибухи. Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку.

Крім того, повітряну тривогу в Україні було оголошено і вранці 16 листопада. Загроза ракетних ударів існувала для Сумської, Чернігівської та Київської області і, зокрема, Києва. Крім того, не виключалось використання балістики. На Хмельниччині працювала ППО. На даний момент відомо, що уламки збитого дрона пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Водія авто було поранено.