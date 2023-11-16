UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі "шахеди"

Фото: в Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі "шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ППО збила 16 дронів-камікадзе, якими Росія обстріляла Україну в ніч проти четверга, 16 листопада. У Повітряних силах показали кадри "приземлення" ворожих цілей.

Відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"На відео - знищення "шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід", - написав він.

Обстріли України

У ніч проти 16 листопада російські терористи атакували Україну 18 ударними БпЛА типу Shahed. ППО збила 16 дронів-камікадзе. Крім того, вдалося збити і ракету Х-59. Зазначимо, цієї ночі в Харківській області прогриміли вибухи. Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку.

Крім того, повітряну тривогу в Україні було оголошено і вранці 16 листопада. Загроза ракетних ударів існувала для Сумської, Чернігівської та Київської області і, зокрема, Києва. Крім того, не виключалось використання балістики. На Хмельниччині працювала ППО. На даний момент відомо, що уламки збитого дрона пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Водія авто було поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони