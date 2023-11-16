В Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские "шахеды"

"На видео - уничтожение "шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад", - написал он.

Обстрелы Украины

В ночь на 16 ноября российские террористы атаковали Украину 18 ударными БпЛА типа Shahed. ПВО сбила 16 дронов-камикадзе. Кроме того, удалось сбить и ракету Х-59. Отметим, этой ночью в Харьковской области прогремели взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.

Кроме того, воздушная тревога в Украине была объявлена и утром 16 ноября. Угроза ракетных ударов существовала для Сумской, Черниговской и Киевской области и в частности, Киева. Кроме того, не исключалалось использование баллистики. В Хмельницкой области работала ПВО. На данный момент известно, что обломки сбитого дрона повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области. Водитель авто был ранен.