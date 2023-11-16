У низці областей України - повітряна тривога. Є загроза балістики (оновлено)

Повітряна тривога була оголошена в низці областей України, у тому числі й місті Києві, близько восьмої ранку 16 листопада. Є загроза повітряних атак противника із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та командування Повітряних сил ЗСУ .

Як попередили військові, загроза ракетних ударів є у Сумській, Чернігівській та Київській області. Противник може використовувати балістичні ракети для ударів.

Крім того, тривоги оголошені і в деяких західних регіонах, а також у Вінницькій області.

Скасування у Києві та поширення тривог у інших областях

Згодом у Київській міській військовій адміністрації заявили про відміну повітряної тривоги у столиці. Те саме оголошено і в Київській області.

Проте на заході країни тривоги поширилися на інші області.

Працює ППО. Що кажуть у Повітряних силах

Як повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, наразі повітряна тривога залишається у трьох центрально-західних областях: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька область.

"Старокостянтинів, хочу нагадати, щоб залишалися в укриттях. Тому що ще є "Шахеди" у небі. Один або декілька, але небезпека в цій області ще не скасована, тому працює ППО", - каже полковник.

Так, тривога триває на Хмельниччині. У регіоні цього ранку лунали вибухи, працюють системи протиповітряної оборони.

Нічні обстріли України

У ніч на 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.

За даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Там чули не менше семи вибухів. Поки детальної інформації про наслідки атаки немає. Але влада наголошує, що поранених немає.