У Хмельницькій області уламки дрона пошкодили вантажний автомобіль: поранено водія
Внаслідок збиття одного з дронів, які запустили російські окупанти вранці 16 листопада, уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Водій отримав незначні поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Хмельницької ОВА.
"Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу", - повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Однак внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.
Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-х поверхової будівлі, а також сім місткостей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються.
Обстріл Хмельницької області
Зранку у четвер, 16 листопада, російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.
Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат підтвердив, що регіон атакують "Шахед".
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що Хмельницьку область атакують дрони.
"Повітряна тривога залишається в нас у трьох центрально-західних областях: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька область. Старокостянтинів, хочу нагадати, щоб залишалися в укриттях. Тому що ще є "Шахеди" у небі. Один або декілька, але небезпека в цій області ще не скасована, тому працює ППО", - сказав він.
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