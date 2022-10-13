У Повітряних силах підтвердили падіння бомбардувальника Су-24М

У середу, 12 жовтня, зазнав катастрофи український Су-24М. Він виконував бойове завдання на східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Суспільне , що оприлюднило коментар речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, який підтвердив падіння літака.

Бомбардувальник завдав ударів по пунктах окупантів і вже розвернувся для повернення на базу. В цей момент у нього влучила ворожа ракета.

"Пілоти намагалися дотягнути до аеродрому найближчого, але не вдалося. Один вижив, а другий, нажаль, загинув", - додав Ігнат.