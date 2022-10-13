RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах подтвердили падение бомбардировщика Су-24М

Фото: В Воздушных силах подтвердили падение бомбардировщика Су-24М (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

В среду, 12 октября, потерпел крушение украинский Су-24М. Он выполнял боевое задание на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Суспильне, что обнародовало комментарий спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, подтвердившего падение самолета.

Бомбардировщик нанес удары по пунктам оккупантов и уже развернулся для возвращения на базу. В этот момент в него попала вражеская ракета.

"Пилоты пытались дотянуть до аэродрома ближайшего, но не удалось. Один выжил, а другой, к сожалению, погиб", - добавил Игнат.

Напомним, ранее глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что 11 и 12 октября в области упали два украинских самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины