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У Повітряних силах підтвердили падіння бомбардувальника Су-24М

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Четвер 13 жовтня 2022 16:10
У Повітряних силах підтвердили падіння бомбардувальника Су-24М Фото: У Повітряних силах підтвердили падіння бомбардувальника Су-24М (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

У середу, 12 жовтня, зазнав катастрофи український Су-24М. Він виконував бойове завдання на східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Суспільне, що оприлюднило коментар речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, який підтвердив падіння літака.

Бомбардувальник завдав ударів по пунктах окупантів і вже розвернувся для повернення на базу. В цей момент у нього влучила ворожа ракета.

"Пілоти намагалися дотягнути до аеродрому найближчого, але не вдалося. Один вижив, а другий, нажаль, загинув", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що 11 та 12 жовтня в області впали два українські літаки.

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