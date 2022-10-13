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В Воздушных силах подтвердили падение бомбардировщика Су-24М

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Четверг 13 октября 2022 16:10
В Воздушных силах подтвердили падение бомбардировщика Су-24М Фото: В Воздушных силах подтвердили падение бомбардировщика Су-24М (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

В среду, 12 октября, потерпел крушение украинский Су-24М. Он выполнял боевое задание на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Суспильне, что обнародовало комментарий спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, подтвердившего падение самолета.

Бомбардировщик нанес удары по пунктам оккупантов и уже развернулся для возвращения на базу. В этот момент в него попала вражеская ракета.

"Пилоты пытались дотянуть до аэродрома ближайшего, но не удалось. Один выжил, а другой, к сожалению, погиб", - добавил Игнат.

Напомним, ранее глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что 11 и 12 октября в области упали два украинских самолета.

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