В Воздушных силах подтвердили падение бомбардировщика Су-24М

В среду, 12 октября, потерпел крушение украинский Су-24М. Он выполнял боевое задание на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Суспильне , что обнародовало комментарий спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, подтвердившего падение самолета.

Бомбардировщик нанес удары по пунктам оккупантов и уже развернулся для возвращения на базу. В этот момент в него попала вражеская ракета.

"Пилоты пытались дотянуть до аэродрома ближайшего, но не удалось. Один выжил, а другой, к сожалению, погиб", - добавил Игнат.