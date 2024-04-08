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У Повітряних силах оцінили ракетний потенціал РФ: як загарбники використовують нові запаси

Фото: речник Повітряних сил України Ілля Євлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У росіян залишилось досить багато ракет. Окупанти використовують їх для різних цілей, таких, як бойові умови та перевірка боєздатності української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ракет у росіян залишилося досить багато. За даними ГУР, їх залишилося майже 1000. І ворог постійно використовує нові й нові ракети. Тобто запас вже у них досить суттєво вичерпаний", - повідомив він.

Як зазначив Євлаш, це ці дані виходять з аналізу тих ракет, які нещодавно використовував ворог, зокрема гіперзвукові ракети "Циркон".

"Так, наш Київський експертно-дослідний центр встановив, що ракета була досить нова. Тобто була вироблена вже під час повномасштабного вторгнення", - зазначив речник Повітряних сил.

Він зауважив, що росіяни накопичують запас протягом певного часу і потім використовують його.

"Тобто ми бачимо, що часу в них не багато. Вони тільки зробили ракету і відразу запускають її в бій", - зауважив він.

Зокрема, окупанти використовують і випробовують ракети у бойових умовах.

"Як ми бачимо, випробовують нашу ППО, свої ракети, в тому числі інші - північнокорейські застосовувалися по нашій території. Тому одна із функцій таких ударів в тому числі розвідувальна", - підсумував Євлаш.

Ракети РФ у війні проти України

Варто зауважити, що за інформацією Сил оборони півдня російські війська не вивели 7 квітня ракетоносії в Чорне море. Наразі вони заведені у пункти базування.

У своїх ракетних атаках ворог дедалі частіше став застосовувати нові види гіперзвукових ракет "Циркон".

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Вибухи у столиці пролунали майже відразу після того, як було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше видання Defense Express написало про те, що було знайдено уламки протикорабельної гіперзвукової ракети "Циркон". Загалом ворог застосував дві такі ракети.

Як зауважив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко, у українських захисників поки що немає озброєння, яке могло б дістати до пускових установок "Бастіон". З їх допомогою РФ запускає гіперзвукові ракети "Онікс" та "Циркон".

Детальніше про російські ракети типу "Онікс" та "Циркон" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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