Ситуація змінилась. Що відомо про ракетоносії РФ у Чорному морі на ранок

Російські війська не вивели 7 квітня ракетоносії в Чорне море. Наразі вони заведені у пункти базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону, Військово-морські сили ЗСУ.

"Ситуація дещо змінилась. Ракетоносії знов заведені у пункти базування. В принципі, це передбачувано. Вони так робили і перед минулими масованими ракетно-дроновими атаками. Виводили, а потім заводили ракетоносії", - розповіла вона в ефірі телемарафону.

"В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні", - зазначають в ВМС ЗСУ.

Обстріл України

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" и ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Троє людей постраждали.

Крім того, окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" припортову інфраструктуру в Одесі. Тут постраждала жінка. Також російські війська вдарили дронами і по Дніпропетровській області.

Загалом окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). ППО збила всі дрони.

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