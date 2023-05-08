У Повітряних силах назвали причину повітряної тривоги 8 травня

Він зазначив, що в України недостатньо систем Patriot чи Samp-T, які можуть захистити українське небо від такого типу озброєння, як ракети "Кинжал". Ігнат нагадав, що це аеробалістична ракета, яка здатна летіти дуже швидко і дуже точно.

Так, повітряну загрозу оголошують по всій державі, оскільки ракета може полетіти туди, куди захоче противник.

РБК-Україна повідомляло, що 8 травня по Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Раніше Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що в ніч проти 4 травня над Києвом ППО вперше збила російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Ракету знищили з ППО Patriot.

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