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В Воздушных силах назвали причину воздушной тревоги 8 мая

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу 8 мая из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

Он отметил, что у Украины недостаточно систем Patriot или Samp-T, которые могут оградить украинское небо от такого типа вооружения, как ракеты "Кинжал". Игнат напомнил, что это аэробаллистическая ракета, которая способная лететь очень быстро и очень точно.

Так, воздушную угрозу объявляют по всей стране, поскольку ракета может лететь туда, куда захочет противник.

РБК-Украина сообщало, что 8 мая по Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

Ранее Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в ночь на 4 мая над Киевом ПВО впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Ракету уничтожили из ПВО Patriot.

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