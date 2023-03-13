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У Повітряних силах назвали причину масштабної тривоги в Україні

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Україна, Понеділок 13 березня 2023 14:38
У Повітряних силах назвали причину масштабної тривоги в Україні Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу через ворожу авіацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Причиною масштабної повітряної тривоги в Україні були активність стратегічної і тактичної авіації Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, зафіксовано зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області.

Крім того, чотири винищувачі МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал") перелітали у Курську область, а дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів з аеродрому "Шайковка" у північному напрямку.

Також у Брянській області Росії та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, сьогодні о 13:15 у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про ворожу авіацію у небі над Росією.

Як повідомляли, сьогодні зранку у Києві, а також у низці північних та центральних областей вже оголошували повітряну тривогу. На щастя, інформації про обстріли не було.

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