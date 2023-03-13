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В Воздушных силах назвали причину масштабной тревоги в Украине

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 14:38
В Воздушных силах назвали причину масштабной тревоги в Украине Фото: в Украине объявили воздушную тревогу из-за вражеской авиации (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Причиной масштабной воздушной тревоги в Украине была активность стратегической и тактической авиации России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области.

Кроме того, четыре истребителя МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробалистических ракет "Кинжал") перелетали в Курскую область, а дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении.

Также в Брянской области России и восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

Напомним, сегодня в 13:15 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы сообщали о вражеской авиации в небе над Россией.

Как сообщалось, сегодня утром в Киеве, а также ряде северных и центральных областей уже объявляли воздушную тревогу. К счастью, информации об обстрелах не было.

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