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У низці областей та Києві оголосили повітряну тривогу

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Київ, Понеділок 13 березня 2023 10:59
У низці областей та Києві оголосили повітряну тривогу Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві сьогодні, 13 березня, оголосили повітряну тривогу. Також про небезпеку з повітря попередили у низці інших областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу о 10:49 спочатку оголосили в Києві. Потім про загрозу попередили в інших північних та центральних областях України.

Варто зазначити, що моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації поблизу північного кордону України. Також зазначалося про пуск невідомо об'єкта у напрямку Чернігова та Києва з Брянської області РФ.

Карта повітряних тривог станом на 10:55

У низці областей та Києві оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, 9 березня Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами. Ворог влучив в об'єкти енергетики, критичної інфраструктури, а також у житлові квартали.

Зокрема, окупанти атакували Голосіївський район Києва ракетою "Кинджал", внаслідок удару зруйнований об'єкт інфраструктури.

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