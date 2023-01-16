У Повітряних силах не бачать загрози через авіаційні навчання у Білорусі

Він зазначив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення використовувала територію Білорусі як плацдарм для ударів по Україні.

"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.

Він додав, що українські військові продовжать захищати кордон і повітряний простір. Ігнат підкреслив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".

Нагадаємо, що у Білорусі сьогодні стартували авіаційні навчання, у яких бере участь також Росія. Для тренувань залучать всі аеродроми та полігони у Білорусі.

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