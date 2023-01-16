В Воздушных силах не видят угрозы из-за авиационных учений в Беларуси

Он отметил, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения использовала территорию Беларуси как плацдарм для ударов по Украине.

"Территория Беларуси с начала войны использовалась российской авиацией для нанесения ударов. Так же как их аэродромы, где дислоцируют зенитные ракетные системы, оперативно-тактические комплексы такие как "Искандер, тоже использовались с первых дней войны", - отметил Игнат.

Он добавил, что украинские военные продолжат защищать границу и воздушное пространство. Игнат подчеркнул, что военные учения - это постоянный процесс в "военном организме".

Напомним, что в Беларуси сегодня стартовали авиационные учения, в которых участвует также Россия. Для тренировок будут привлечены все аэродромы и полигоны в Беларуси.

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