Повітряні тривоги в Україні через МіГи: Ігнат розповів особливості

"Вчора була не така довга тривога (через зліт МіГ- ред.), як минулі тижні", - констатував він.

Відповідаючи на питання, як протидіяти довгим тривогам через МіГ, Ігнат сказав, що Повітряні сили можуть протидіяти, знищивши МіГи. Втім, за його словами МіГи недосяжні та б'ють з дуже великої відстані.

"Повітряні сили й надалі будуть надавати оперативну інформацію, коли є загроза, коли летить МіГ, а рішення доручено знайти профільним міністерствам та відомствам. Це ж не Повітряні сили", - додав спікер.

Він також зазначив, що тут мова йде про те, як буде реагувати населення, коли злітає МіГ й коли є загроза.

"Повітряні сили роблять свою роботу з інформування, зокрема в Telegram-каналі, а вже як вирішать реагувати на цю тривогу - чекаємо рішення", - підкреслив Ігнат.

Повітряні тривоги в Україні через МіГи

28 листопада по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язували зі зльотом російського винищувача МіГ-31К. Вже в 13:47 Україна стала "червоною" вся без вийнятку. Ракети "Кинжал", носієм яких є МіГ-31К важко перехопити українським силам ППО.

Про застосування в Україні гіперзвукових ракет "Кинджал" вперше в Міноборони РФ заявили ще у березні 2022 року. За словами представника відомства Ігоря Конашенкова, ракети застосували для знищення підземного військового складу на заході України. Пізніше в Повітряних силах України зазначили, що окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак відбулося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети на той час не було.