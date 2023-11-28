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Вся Україна - ракетна небезпека. Оголошено масштабну тривогу через зліт МіГ

Київ, Вівторок 28 листопада 2023 13:47
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Вся Україна - ракетна небезпека. Оголошено масштабну тривогу через зліт МіГ Фото: 28 листопада по всій Україні оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні сьогодні, 28 листопада оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 13:47 мапа повітряних тривог виглядає так:

Вся Україна - ракетна небезпека. Оголошено масштабну тривогу через зліт МіГ

Причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, причиною тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека!" - попередили військові.

Зауважимо, що МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістичної Х-47м2 "Кинжал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Разом з тим такі ракети важко перехопити нашим силам ППО.

Ракетна небезпека

Додамо, також у Силах оборони півдня попередили про високу загрозу ракетних ударів по Україні. Оскільки ворогом з Новоросійська на бойове чергування у акваторію Чорного моря виведено три ракетоносії. Сумарний залп може складати до 16 ракет типу "Калібр".

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