Воздушные тревоги в Украине из-за МиГов: Игнат рассказал особенности

"Вчера была не такая долгая тревога (из-за взлета МиГ - ред.), как в прошедшие недели", - констатировал он.

Отвечая на вопрос, как противодействовать долгим тревогам из-за МиГ, Игнат сказал, что Воздушные силы могут противодействовать, уничтожив МиГи. Впрочем, по его словам, МиГи недостижимы и бьют с очень большого расстояния.

"Воздушные силы и дальше будут предоставлять оперативную информацию, когда есть угроза, когда летит МиГ, а решение поручено найти профильным министерствам и ведомствам. Это же не Воздушные силы", - добавил спикер.

Он также отметил, что речь идет о том, как будет реагировать население, когда взлетает МиГ и когда есть угроза.

"Воздушные силы делают свою работу по информированию, в частности в Telegram-канале, а уж как решат реагировать на эту тревогу - ждем решения", – подчеркнул Игнат.

Воздушные тревоги в Украине из-за МиГов

28 ноября по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывали со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Уже в 13:47 Украина стала "красной" без исключения. Ракеты "Кинжал", носителем которых является МиГ-31К, трудно перехватить украинским силам ПВО.

О применении в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" впервые в Минобороны РФ заявили еще в марте 2022 года. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, ракеты применили для уничтожения подземного военного склада на западе Украины. Позже в Воздушных силах Украины отметили, что оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному складу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями раньше и достоверных данных о типе ракеты в то время не было.