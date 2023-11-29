Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск росіянами групи "Шахедів"

Військові уточнили, що баражуючі боєприпаси інтервенти запустили з південного напрямку - з акваторії Чорного моря.

"Увага! Група "Шахедів" у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря!" - йдеться у заяві.

Тривога в Одеській області

У регіоні була оголошена повітряна тривога. Жителів Одеси та області закликають прямувати до укриття.

"Жителі Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги! Це важливо! Ворог запустив у сторону нашого регіону ударні безпілотники", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наразі (20:30) карта повітряних тривог виглядає так:

Нові групи дронів-камікадзе

О 20:24 захисники попередили про загрозу для Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

Крім того, о 20:40 в Повітряних силах розповіли про рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморська та Одеси.

"Також ще декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!" - йдеться в повідомленні.

Повітряні атаки РФ по Україні

Війська РФ практично кожен день завдають ударів по містах України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Часто для таких повітряних обстрілів окупанти обирають темний час доби.

Так, нагадаємо, що минулої ночі загарбники випустили по Україні 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59. Основним напрямом удару безпілотників була Хмельницька область, ракети цілилися на південь країни.

Внаслідок бойової роботи сил ППО у ніч проти 29 листопада всі ворожі ударні безпілотники було знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети у Миколаївській області. Третя - не досягла бажаної мети.