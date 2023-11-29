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Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске россиянами группы "Шахедов"

Фото: войска РФ запустили по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед" (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты запустили по территории Украины группу ударных дронов типа Shahed. Сегодня вечером, 29 ноября, зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что барражирующие боеприпасы интервенты запустили с южного направления - с акватории Черного моря.

"Внимание! Группа "Шахедов" в направлении Одесщины из акватории Черного моря!" - говорится в заявлении.

Тревога в Одесской области

В регионе была объявлена воздушная тревога. Жителей Одессы и области призывают направляться в укрытие.

"Жители Одесщины, пожалуйста, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! Это важно! Враг запустил в сторону нашего региона ударные беспилотники", - сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В настоящее время (20:30) карта воздушных тревог выглядит так:

Новые группы дронов-камикадзе

В 20:24 защитники предупредили об угрозе для Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Кроме того, в 20:40 в Воздушных силах рассказали о движении ударных БПЛА в направлении Черноморска и Одессы.

"Также еще несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины!" – говорится в сообщении.

Воздушные атаки РФ по Украине

Войска РФ практически каждый день наносят удары по городам Украины с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов. Часто для таких воздушных обстрелов оккупанты выбирают темное время суток.

Так, напомним, что минувшей ночью захватчики выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе типа "Шахед" и три крылатых ракеты Х-59. Основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.

В результате боевой работы сил ПВО в ночь на 29 ноября все вражеские ударные беспилотники были уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.

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Одессаатака дроноввоздушная тревога