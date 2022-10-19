Воздушные силы уничтожили уже больше 200 иранских "Шахедов"
Воздушным силам Украины за 36 суток удалось уничтожить 223 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"По состоянию на 19 октября, с момента первого случая сбития на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 г., г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных сил и другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 223 БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что к уничтожению беспилотников, которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и др.
Напомним, ранее стало известно, что западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.
Кроме того, министры обороны Украины и Израиля 19 октября обсудят возможность поставок израильских средств противовоздушной обороны.
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