Повітряні Сили знищили військовий об’єкт росіян у Курській області

За даними Генштабу, в результаті атаки було знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

Також відомо, що ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

"Сили оборони України готові продовжувати операції зі знищення військових об’єктів РФ, допоки вона не припинить збройну агресію проти українського народу", - сказано у повідомленні.

Курська операція

У серпні минулого року розпочалась операція Збройних Сил України у Курській області, Росія. Тоді українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа в Курській області Росії. Це стало першим таким випадком перенесення бойових дій на територію РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Під час перших днів операції українські сили взяли під контроль кілька сотень квадратних кілометрів російської території, створюючи "буферну зону" для запобігання новим наступам на Сумську та Харківську області.

11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Солдат КНДР, серед іншого, розповіли про значні втрати серед військових свого контингенту.

Нещодавно полонений північнокорейський військовий розповів, що солдати КНДР були доставлені на територію РФ на поромі, а потім потягом. Вони перебували в цілковитій інформаційній ізоляції.