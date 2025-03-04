Воздушные Силы уничтожили военный объект россиян в Курской области

По данным Генштаба, в результате атаки были уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

Также известно, что эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям.

"Силы обороны Украины готовы продолжать операции по уничтожению военных объектов РФ, пока она не прекратит вооруженную агрессию против украинского народа", - сказано в сообщении.

Курская операция

В августе прошлого года началась операция Вооруженных Сил Украины в Курской области, Россия. Тогда украинские войска пересекли границу вблизи города Суджа в Курской области России. Это стало первым таким случаем переноса боевых действий на территорию РФ с начала полномасштабного вторжения.

Во время первых дней операции украинские силы взяли под контроль несколько сотен квадратных километров российской территории, создавая "буферную зону" для предотвращения новых наступлений на Сумскую и Харьковскую области.

11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Солдат КНДР, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди военных своего контингента.

Недавно пленный северокорейский военный рассказал, что солдаты КНДР были доставлены на территорию РФ на пароме, а затем поездом. Они находились в полной информационной изоляции.