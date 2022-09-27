UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні сили знищили три безпілотники Shahed над Миколаївською областю

Фото: Повітряні сили знищили ще три безпілотники Shahed (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська намагалися атакувати Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Повітряні сили відбили усі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"Протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївську область", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що військові шукають ефективні методи протидії боєприпасам, що баражують, і набувають все більше досвіду в знищенні дронів-камікадзе.

Іранські безпілотники в Україні

Як відомо, ще у липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України. Пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, щоб оглянути БПЛА.

Вперше іранські БПЛА були збиті над Україною 13 вересня. Тоді ж повітряну ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області. Варто зазначити, що іранські безпілотники росіяни використовують в Україні під іншою назвою. Їх перейменують на "Герань-2".

Пізніше росіяни дедалі активніше почали використовувати іранські безпілотники в Україні. Зокрема, лише на Одещині за вчора було збито три такі БПЛА.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", українські фахівці вивчають зразки збитих іранських дронів-камікадзе, а також розробляють систему протидії цим безпілотникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины