Повітряні сили знищили три безпілотники Shahed над Миколаївською областю

"Протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївську область", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що військові шукають ефективні методи протидії боєприпасам, що баражують, і набувають все більше досвіду в знищенні дронів-камікадзе.

Іранські безпілотники в Україні

Як відомо, ще у липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України. Пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, щоб оглянути БПЛА.

Вперше іранські БПЛА були збиті над Україною 13 вересня. Тоді ж повітряну ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області. Варто зазначити, що іранські безпілотники росіяни використовують в Україні під іншою назвою. Їх перейменують на "Герань-2".

Пізніше росіяни дедалі активніше почали використовувати іранські безпілотники в Україні. Зокрема, лише на Одещині за вчора було збито три такі БПЛА.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", українські фахівці вивчають зразки збитих іранських дронів-камікадзе, а також розробляють систему протидії цим безпілотникам.